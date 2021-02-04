Чуть не погибшие в ДТП с автобусом под Самарой мама с ребенком прилетели из Иркутской области

Елизавета с Димой выжили чудом

Стали известны подробности о маме с ребенком, попавших в страшное ДТП с автобусом под Сызранью 29 января. 12 человек в аварии погибли сразу. Елизавете Муковозчик с сыном Дмитрием удалось выжить. Молодая женщина сама вышла из автобуса с малышом на руках, когда груду металла разрезали. Выяснилось, что Елизавета и Дима родом из города Усть-Илимск Иркутской области.

- В Сызрани Лиза поступила учиться, бесплатно, поэтому мы хотели сюда переезжать, квартиру покупать, - рассказывает ее муж Аркадий. В соседней Ульяновской области, в поселке Красносельск у Елизаветы живут бабушка с дедушкой, к ним и ехала она в тот трагический вечер. Муж в это время был в родном городе - пара перед Новым годом поругалась и Аркадий по делам поехал домой, собирался продавать жилье и вернуться обратно уже с деньгами. Там он и узнал о трагедии.

Сейчас Елизавета лежит в самарской больнице, в искусственной коме, за ней ухаживает прилетевшая из Иркутской области мама. Дима в другой больнице, с ним сидит дедушка. Состояние малыша то улучшается, то ему снова требуется помощь в реанимации.

Сейчас следователи разбираются в деталях трагедии с фурой и автобусом, водитель грузовика арестован на два месяца. В больницах отаются восемь человек - выжившие пассажиры автобуса.