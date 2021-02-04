Дмитрий Азаров отчитал министра здравоохранения за задержки в поставке оборудования в новую поликлинику

Губернатор остался недоволен отставанием от сроков ввода в эксплуатацию объекта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре прошла традиционная встреча губернатора Дмитрия Азарова с сенаторами Совета Федерации и депутатами Государственной Думы Самарской области. На совещании поднимались актуальные вопросы и задачи, которые необходимо решить в ближайшее время. Помимо всего прочего был поднят вопрос о состоянии медучреждений в Красноглинском районе Самары.

- В 2020 году в детской поликлинике горбольницы №7 закончили ремонт, однако объект все еще не введен в эксплуатацию, так как не завершены работы по поставке мебели и оборудования, - отметил член комитета госдумы Виктор Казаков.

Губернатор попросил министра здравоохранения Армена Беняна объяснить причину, почему медучреждение не готово к эксплуатации. Министр рассказал, что средства на приобретение оборудования и мебели запланированы на текущий год, и как только они будут получены, начнется закупка необходимого оборудования.

Дмитрий Азаров отчитал Армена Беняна за то, что средства не были получены вовремя. Губернатор поручил в кратчайшие сроки исправить ситуацию и ввести объект в эксплуатацию.

- Почему средства на оборудование оказались в дополнительном контракте, когда вы совершенно точно знали, что заканчиваются строительные работы, и поликлиника нуждается в оборудовании? Это никуда не годится. Решайте вопрос в кратчайшие сроки, это очень серьезная недоработка, - отчитал министра здравоохранения Самарской области Дмитрий Азаров.

Губернатор также напомнил, что в том момент, когда на этом объекте шли строительно-монтажные работы, он лично вместе с министерством синхронизировал процессы на разных учреждениях области: закупали оборудование и решали вопросы по лицензированию.