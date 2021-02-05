Самарский бункер Сталина номинировали на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Бункер Сталина может попасть в список всемирного наследия ЮНЕСКО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бункер Сталина хотят внести в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Работа проводится с 2019 года управлением госохраны объектов культурного наследия Самарской области совместно с отделением Ассамблеи Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест.

В рамках проведенных мероприятий, бункер уже получил статус объекта культурного наследия федерального значения. В настоящее время ведется популяризация объекта – создаются буклеты на русском и английском языках, где рассказывается об истории Самары и самой достопримечательности.

В пресс-службе регионального Управления госохраны объектов культурного наследия отметили, что работа по номинированию бункера Сталина должна завершиться к 2024 году.

Для справки:

Бункер Сталина был построен в 1942 году в Самаре (тогда Куйбышев) под зданием современной Академии культуры и искусства, где ранее располагался Куйбышевский областной КПСС. Оборонительное сооружение, созданное в качестве резервного местонахождения Иосифа Сталина, расположен на глубине 37 метров.