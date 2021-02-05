Гражданин Армении сменил фамилию, чтобы проникнуть в Россию

Фокус не удался, его снова выдворят на родину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Карену М. въезд на территорию России закрыли еще в 2018 году, вплоть до 2023 года он был объявлен персоной нон грата у нас в стране.

Но уже в марте 2019 года молодой мужчина прилетел в Курумоч и спокойно прошел паспортный контроль. Удалось ему это благодаря смене фамилии: при выдворении на родину в Армению он был Кареном Б., а стал Кареном М.

- Да я же просто женился и фамилию супруги взял! – заверял он недавно суд. – Ничего противозаконного в этом нет. Я, когда уезжал, по-русски плохо говорил, думал, что меня на 90 суток выдворили.

Но следователи выяснили: он уже пытался въехать в Россию под «старой» фамилией, но его не пропустили, после этого он и получил на родине новый паспорт, по нему приехал в Бугуруслан, где жил на съемных квартирах и работал на стройках, а потом – в Самарскую область, где и был разоблачен и задержан.

- Ему было предъявлено обвинение по статье 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы РФ», - рассказала корреспонденту «КП-Самара» старший помощник прокурора Красноглинского района Яна Кудряшова. – 4 февраля суд вынес обвинительный приговор.

Карена М. должны были на полгода отправить в колонию-поселения, но с учетом того времени, что он уже провел под стражей, от отбывания наказания его освободят и снова выдворят за пределы России.