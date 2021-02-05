В Самарской области хотят отменить повышение тарифов на капремонт

В Самарской области хотят поднять тариф за капремонт на 9 рублей за квадратный метр Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре прошла встреча губернатора Дмитрия Азарова с сенаторами и депутатами. Депутат Госдумы Александр Хинштейн на совещании выступил с инициативой отменить увеличение размера взноса граждан за капитальный ремонт в Самарской области. Как сообщает депутат, планы Фонда капремонта поднять минимальный размер оплаты до 9 рублей за квадратный метр, противоречат политике президента страны.

- Вопрос острый и злободневный, тема затрагивает большое число жителей Самарской области, - отметил Александр Хинштейн.

Политик выделил три причины, почему решение об увеличении тарифов неправильное. Во-первых, это касается уменьшения доходов всех граждан во время пандемии, во-вторых, Хинштейн напомнил о недавнем повышении цен, которое произошло в начале этого года, а также он вспомнил о последствиях работы предыдущего руководства Фонда капремонта, которые до сих пор имеют отголоски.

- Я рассчитываю на понимание властей. Надеюсь, в 2021 году эти необоснованные инициативы Фонда капремонта, идущие в прямое противоречие с политикой, проводимой Президентом страны, не будут поддержаны, - сказал Александр Хинштейн.

Решение по этому вопросу будет принимать правительство и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.