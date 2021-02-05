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В Самаре рассмотрят дело судьи из Татарстана, которая жаловалась президенту на «подставу»

Женщине дали условный срок, но она этим осталась не довольна
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Шестой кассационный суд Самары поступило уголовное дело Марины Фирсовой, которая ранее занимала пост судьи в Ново-Савиновском райсуде Казани. Она просит признать незаконным обвинительный приговор по делу о мошенничестве.

Изначально женщину подозревали во взяточничестве: по версии следствия, днем 10 мая 2017 года она получила на улице у здания суда 50 тысяч рублей от знакомого адвоката за вынесение решения по делу об алиментах, выгодного для одной из сторон.

В октябре 2019 года Марина Фирсова записала обращение к президенту страны Владимиру Путину:

- Я в тот день из здания суда весь день не выходила, дело было в производстве другого судьи, причем тут я? - жаловалась женщина и перечисляла многочисленные нарушения, допущенные операми, следователями и судьями, которые могли, по ее мнению, свидетельствовать о «подставе».

В итоге обвинение Фирсовой предъявили в совершении мошенничества: мол, деньги она с самого начала собиралась присвоить. Чтобы судебное следствие было максимально объективным, дело передали другой регион. В августе 2020 года Ленинский районный суд Ульяновска признал ее виновной и приговорил к полутора годам лишения свободы условно и вынес запрет работать в судебной системе и правоохранительных органах на протяжении 2 лет.

В ноябре прошлого года Ульяновский областной суд приговор оставил в силе, в марте это дело предстоит рассмотреть Шестому кассационному суду.

Коррупция