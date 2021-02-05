В Самаре определили, кто будет отлавливать бездомных животных

В Самаре определили, кто будет ловить собак

В Самаре определили компанию, которая займется отловом безнадзорных животных. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

Победителем торгов стала компания "Ман-техинжиниринг", которая готова оказывать услуги по отлову за 19,7 млн рублей при начальной цене контракта в 27 млн рублей. В торгах участвовали еще две компании - "Экология" и "АДВ".

В соответствии с контрактом, в Самаре до 2024 года необходимо выловить более 2 тыс. собак. Отмечается, что отлавливают животных без владельцев, или владелец которых неизвестен. При этом не трогают собак, которые находятся на привязи около зданий.

Животных должны будут отловить и стерилизовать. Эвтаназия запрещена, применяется только по показаниям.