Самарцы через суд заставили застройщика отремонтировать их дом

Решить все полюбовно не получилось, и жильцам пришлось идти в суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители дома 36Б по улице Солнечной через суд заставили застройщика привести в порядок их многоэтажку. Высотку ввели в эксплуатацию в 2016 году, но тут же обнаружились недочеты, оставленные строителями – начала проваливаться брусчатка, на нескольких этажах обвалилась штукатурка, просел фундамент крыльца, в подвале скопилась вода и т.д, говорится в документах суда.

Жильцы сначала хотели решить все полюбовно, однако договориться с застройщиком не получилось. Тогда люди отправились в суд. Служители Фемиды встали на сторону жителей дома: теперь застройщик должен в течение месяца устранить все недочеты. За каждый день просрочки придется заплатить 100 рублей штрафа.