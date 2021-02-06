Из крупного пожара в пятиэтажке в Самаре спасли трех человек

В пожаре пострадала одна женщина. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самаре на улице Партизанской вспыхнул крупный пожар в пятиэтажке. Произошло это в первом часу ночи в субботу, 6 февраля. В квартире на втором этаже загорелись домашние вещи. Пожарные спасли из здания трех человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

- Пожар локализован на площади 40 квадратных метров. Погибших нет, пострадала одна женщина 1950 года рождения. Эвакуировали 32 человека, в том числе одного ребенка, - отметили в региональном ГУ МЧС.

С огнем боролись больше 100 человек на 32 машинах. Ликвидировать возгорание удалось примерно через час после того, как поступил вызов, а в 2:44 пожар ликвидировали.