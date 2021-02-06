Нацпарк «Самарская Лука» могу переименовать. Проходит опрос среди жителей региона

Переименование парка может повлечь за собой целый ряд проблем. Фото: https://vk.com/npsamluka.

Национальному парку «Самарская Лука» могут присвоить имя Татьяны Тезиковой. С таким предложением в нацпарк обратилась инициативная группа, в которую вошли ученые и администрация краеведческого музея имени Алабина.

- Татьяна Владимировна Тезикова - биолог, эколог, краевед, научный сотрудник областного краеведческого музея им. П. Алабина, пропагандист и защитник охраняемых природных территорий в Самарской области. Именно она добивалась восстановления Жигулевского государственного заповедника, а позже прикладывала немало усилий по сохранению Бузулукского бора. В 80-х годах вместе с группой ученых – Алексеем Захаровым, Юрием Рощевским, Тамарой Плаксиной и Глафирой Обедиентовой Татьяна Владимировна принимала участие в создании национального парка «Самарская Лука», - рассказали в нацпарке.

Однако переименование может повлечь за собой целый ряд проблем. На это также обратили внимание в «Самарской Луке». Это и денежные траты, и сложности с принятием нового названия местными жителями и туристами, и морально-этический аспект.

- Татьяна Владимировна работала в коллективе активистов охраны природы и роль каждого из них была высока, а результат работы – общий, - отметили в национальном парке.

Вопрос о переименовании парка стоит на уровне Министерства природы России, а в «Самарской Луке» тем временем решили спросить у жителей Самарской области, как они относятся к идее присвоить нацпарку имя Татьяны Тезиковой. Проголосовать можно в группе парка Вконтакте.