В Самаре мужчина до смерти забил щенка и сварил его в кипятке

Щенка Феню жестоко убили за то, что он был активным малышом.

В Самаре мужчина жестоко расправился с маленьким щенком. Как утверждают представители стационара для животных «Флагманвет», житель Ленинского района ночью с 23 на 24 ноября избил до смерти щенка Феню и сварил его в кипятке в квартире своей сожительницы.

- По словам очевидца, мужчина бил щенка о кафельный пол, взял за лапы и бил головой о стены ванной. Потом положил в ванну и стал обливать кипятком, а после добивал кулаком по голове. Щенок умер из-за побоев и термических ожогов, - рассказали в стационаре для животных.

Причиной зверского убийства послужила чрезмерная активность маленького щенка, которая раздражала мужчину. Полицию вызвали соседи, которые услышали крики собаки. Когда правоохранители приехали по вызову, мужчина уже вынес труп собаки на помойку.

По словам сотрудников «Флагманвет», на живодера завели уголовное дело и теперь будут судить.