«Крылья Советов» обыграли «Будучност» благодаря дублю Тюрина

"Крылья" завершили второй сбор Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» завершили второй сбор в турецком Белеке победой над чемпионом Черногории клубом «Будучност». Встреча завершилась со счетом 2:0, дубль у самарцев оформил 20-летний Владислав Тюрин.

Теперь футболистов «Крыльев» ждут выходные, после чего команда вернется в турецкий Белек, где проведет еще один сбор, на котором также запланированы несколько контрольных матчей.

Напомним, Владислав Тюрин – уроженец Саратова. В этом сезоне он выступал за «Крылья Советов-2» в ПФЛ, в нескольких матчах тренерский штаб привлекал его к основной команде.