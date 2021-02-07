Дмитрий Азаров запретил подходить к одному из холодильников в супермаркете «Перекресток» на ул.Солнечной в Самаре

Холодильник будут обрабатывать, чтобы "убить" все вирусы Фото: Олег ЗОЛОТО

6 февраля на сайте правительства Самарской области опубликовали постановление губернатора об установлении карантина на территории супермаркета «Перекресток» на ул.Солнечной,60 в Самаре. Ограничения действуют не на весь магазин, а лишь на холодильную камеру №37.

Из документа следует: сама холодильная камера признана объектом, инфицированным вирусом африканской чумы свиней. На период карантина к ней нельзя приближаться никому, кроме персонала «выполняющего производственные (технологические) операции», а также специалистов ветеринарной службы и сотрудников, которых они могут привлечь для ликвидации очага заражения. Продукцию из этого холодильника продавать нельзя, также как и складывать на их место новые поставки в тот период, пока карантин не снят.

В документе не указано, как долго продлится карантин: день, неделю или месяцы. Однако снят он будет также постановлением за подписью Дмитрия Азарова.

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