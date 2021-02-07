Самарские власти обратились к ученым, чтобы разработать умную транспортную систему для региона

Власти пытаются решить проблему пробок, в которых простаивает общественный транспорт Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Министерство транспорта Самарской области заключило госконтракт с ФАУ «Росдорнии» на разработку проекта интеллектуальной транспортной системы. Об этом чиновники сообщили в соцсетях.

ФАУ «Росдорнии» - это целый институт, который с использованием передвижных лабораторий досконально исследует дорожную ситуацию на участках дорог с учетом качества покрытия, трафика, благоустройства и прочих условий. Предполагается, что сотрудники учреждения проработают проектную документацию для внедрения в Самарской области интеллектуальной транспортной системы, которая решит проблему с пробками в Самарско-Тольяттинской агломерации, а также в Южном городе.

- На основании представленных научной организацией данных о пассажиропотоке на межмуниципальных и муниципальных маршрутах Самарско-Тольяттинской агломерации министерством будет проведена работа по корректировке маршрутной сети межмуниципальных маршрутов, - обещают чиновники.

Стоимость проекта и ориентировочные даты его внедрения, правда, пока не называются.