В Самарской области возбудили уголовные дела на двух парней, совративших восьмиклассниц

Правоохранители разбираются во всех обстоятельствах случившегося Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 5 февраля было возбуждено сразу два уголовных дела по статье 134 УК РФ - половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. В обоих случаях потерпевшими являются восьмиклассницы.

- Один из эпизодов зафиксирован в региональной столице. 18 января 2021 года в квартире дома на улице Ново-Садовой в Промышленном районе 20-летний парень совершил добровольное половое сношение со своей знакомой - ученицей 8 класса, - рассказал "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Второй случай произошел в Сызрани. По версии следствия, 8 ноября 2020 года 23-летний молодой человек вступил в добровольную интимную связь со своей 14-летней подругой.

С обоих подозреваемых взята обязательство о явке. Сейчас разбирательства продолжаются.