В Самаре неизвестные подожгли дверь в кабинет заведующей общежитием

Свидетели говорят, что к приезду пожарных огонь уже удалось потушить своими силами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь с 7 на 8 февраля в Самаре начался пожар в общежитии, расположенном в Костромском переулке.

- Я вышел из комнаты примерно в половине первого ночи, коридор был заполнен дымом. Увидел огонь – горела дверь в кабинет заведующей. Я схватил огнетушитель, - так Владимир П. рассказывает о событиях прошедшей ночи.

Обычный грузчик смог до приезда пожарных самостоятельно справиться с огнем. По предварительным данным, причиной пожара мог быть поджог.

- Причем это уже не первый раз, кто-то регулярно поджигает кабинет заведующей. В последний раз пожар там был в октябре прошлого года, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

На место ЧП выезжали сотрудники полиции. Если эксперты подтвердят факт поджога, то стражи порядка возьмутся за дело всерьез, и поджигателя попробуют привлечь к уголовной ответственности.