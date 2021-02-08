Самарский пенсионер «нарвался» на лжеполицейских и потерял 97 тысяч рублей

Теперь пострадавшему пытаются помочь "настоящие" полицейские Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Владимиру Андреевичу 63 года, он привык доверять людям, особенно если это люди в погонах. По иронии судьбы, думая, что обращается за помощью в полицию, мужчина недавно попал в лапы аферистов.

- Я по радио услышал, что можно позвонить по телефону (номер начинался на 8-800-) и сообщить, если ты стал жертвой мошенников. Я как раз недавно заказывал в интернете телефон, а вместо него мне пришли наушники и два аккумулятора. Ну я и позвонил, - мужчина до сих пор не понимает, как так оказалось, что по радио транслируют на всю страну номер, по которому преступники находят себе жертв.

Как бы то ни было, пенсионер оставил свое сообщение, а на следующий день ему перезвонил мужчина, который представился сотрудником подразделения по борьбе с экономическими преступлениями.

- Он сказал, что в интернете я «попал» на преступника, который уже сидит в колонии за другое преступление. А мне теперь положена компенсация морального вреда в десятикратном размере. Через какое-то время мне перезвонила девушка, я так понял, что его подчиненная, я назвал ей номер своей банковской карты для получения компенсации. Девушка мне сказала, что придется заплатить налог и продиктовала реквизиты. Все было очень убедительно, я поверил, - сетует пенсионер.

Владимир Андреевич пошел на почту и перевел 97 тысяч рублей в Москву. Конечно, никаких компенсаций он не получил и вскоре пошел в ближайший отдел полиции писать заявление. Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество», и теперь уже «настоящие» стражи порядка пытаются отследить, куда ушли его деньги.