В Самаре преступники обокрали храм и повредили икону

Икону в ближайшее время отправят на реконструкцию. Фото: vk.com/verasofia

В ночь с 6 на 7 февраля в Самаре неизвестные проникли в храм во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на ул.Чапаевской, 136.

- Кто-то отжал раму окна на первом этаже, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в силовых структурах. – Разбит киот у иконы, похищены пожертвования, плюс золотые и серебряные изделия, принадлежащие приходу. Ущерб пока не подсчитан.

Печальные события подтверждает и сотрудники прихода, по их сведениям, "безбожники" совершили преступление около 3 часов ночи.

- Похищены все пожертвования наших прихожан, это были жертвы за помощь, которую люди получили после молитв перед чудотворной иконой Спасителя с предстоящими Блаженной Ксенией и Блаженной Матроной, - говорят в храме. - Сама икона тоже пострадала, в ближайшее время отправим ее на реставрацию, - говорят в храме.

Полиция проводит проверку, сведений о возбуждении уголовного дела пока нет.