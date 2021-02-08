Студенты СамГУПС представили важные экологические проекты

Фото пресс-службы СамГУПС

В этом году на участие в областной научно-исследовательской конференции, организованной региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами «ЭкоСтройРесурс», поступило 32 заявки от студентов высших и средних специальных учебных заведений Самарской области. Конференция проходит при поддержке Самарской губернской думы. По результатам первого этапа в финал вошли 15 исследовательских проектов, в том числе два проекта от студентов СамГУПС.

Так, студентка группы ТТПб-81 Ульяна Уткина подготовила проект, посвященный экологическим аспектам производства и применения вермикомпоста. Использование дождевых червей позволяет перерабатывать органические отходы в биогумус, который можно использовать как удобрение в сельском хозяйстве или при рекультивации загрязненных и нарушенных земель.

Студента группы ОД-83 Снежана Микитюк провела исследование, связанное с развитием экологических инициатив в сфере обращения с отходами в Самарской области. В течение 2019-2020 гг. прошло немало мероприятий, направленных на повышение экологической культуры жителей региона и развитие экологических инициатив, благоустройства и очистки.

- Я решила взяться за эту работу, потому что тема экологии сейчас востребована в стране и мире. И моя задача как студента заключается в непосредственной поддержке организаций, способствующих разрешению экологической обстановки на территории родного края, - пояснила Снежана Микитюк.

Теперь студентки готовятся к финалу, который пройдет 9 марта в здании Самарской губернской думы.

- Отрадно, что современные студенты, занимающиеся наукой, прекрасно понимают, что для достойного выступления необходимо не только представить свою идею, но и подготовить качественные презентационные материалы, дать технико-экономическое обоснование проекта, быть готовыми к вопросам жюри. Пожелаем нашим студентам удачи!, - рассказал председатель совета по НИРС, доцент кафедры «Биомедицинская безопасность на транспорте» СамГУПС Юрий Холопов.

Кстати, компания «ЭкоСтройРесурс» активно занимается эколого-просветительской деятельностью, выступая партнером Самарского государственного университета путей сообщения по экологическому проекту «Школа, ВУЗ, ССУЗ – Разделяй со мной!».