«Экомобиль» будет делать новые остановки в Тольятти и Жигулевске

Уникальный экологические проект "Экомобиль" продолжает свое развитие

Знаменитый тольяттинский «Экомобиль», который разработали в ГК «ЭкоВоз», продолжает свое развитие. С февраля 2021 года он будет делать больше остановок в Тольятти и Жигулевске и, соответственно, собирать больше мусора. Это стало возможным благодаря новому партнеру — Поволжскому банку ПАО «Сбербанк».

— Благодаря сотрудничеству с ведущим банком страны удалось добавить дополнительные места сбора отходов для экомобиля. Так, начиная с февраля этого года, экомобиль будет курсировать по Тольятти и Жигулевску с новыми остановками на следующих точках в Тольятти: Юбилейная, 55; Ленина, 87; Лизы Чайкиной, 79а, а также в Жигулевске: Комсомольская, 36, — отмечают в пресс-службе компании.

Напомним, что «Экомобиль» — уникальный социальный проект. В него можно сдать раздельно собранные отходы, в том числе и опасные: батарейки, ртутные лампы и градусники. Все сырье отправляют на переработку и безопасную утилизацию. Большая часть работ выполняется на заводе ГК «ЭкоВоз», отходы отправляют на специализированные предприятия, что позволяет им не лежать на полигонах и не портить природу.

— «Экомобиль» с каждым годом становится все более популярным среди жителей Тольятти. Еще недавно многие не понимали, зачем собирать мусор раздельно, почему нельзя выбрасывать батарейки в обычный контейнер. А сейчас люди сами просят увеличивать количество точек сбора, — говорит директор по социальным вопросам ГК «ЭкоВоз» Алена Душкова. — Безусловно, увеличение количества точек сбора будет способствовать повышению экологической культуры населения.

Представители банка в свою очередь подчеркнули, что снижение собственного воздействия на окружающую среду — важнейшая задача для каждого.

— Поддержка проекта «Экомобиль» позволит увеличить количество точек сбора, а значит, привлечь еще больше людей к экологически-ответственному поведению, — прокомментировал председатель Поволжского банка «Сбербанка» Александр Анащенко.