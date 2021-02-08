Самарский мост введут в эксплуатацию после одобрения проекта Главгосэкспертизой

Движение по Самарскому мосту сейчас осуществляется в тестовом режиме Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Самарский (Фрунзенский) мост введут в эксплуатацию после одобрения откорректированного проекта Главгосэкспертизой. Об этом «КП-Самара» сообщили в региональном правительстве.

Самарский мост, который изначально назывался Фрунзенский и был переименован, соединил два берега реки Самара, связав исторический центр города с новым микрорайоном «Волгарь». В целом повысилась транспортная доступность Куйбышевского района. Движение в тестовом режиме было открыто 31 декабря 2019 года.

«Для оформления официального ввода объекта в эксплуатацию подрядной организации необходимо получить положительное заключение экспертизы на откорректированный проект. Сейчас проект направлен в Главгосэкспертизу. Ориентировочный срок выхода из экспертизы 19 февраля 2021 года», - сообщили в правительстве.

Сейчас все строительно-монтажные работы на объекте завершены, в том числе - монтаж оборудования АСУДД (автоматизированной системы управления дорожным движением). Завершаются пусконаладочные работы.