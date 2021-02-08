Путепровод через ж/д пути на втором этапе Фрунзенского моста в Самаре построят до конца года

Новый мост через ж/д пути появится до конца года Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В 2021 году планируется построить новый путепровод через железнодорожные пути на втором этапе строительства мостового перехода Фрунзенский в Самаре. Об этом «КП-Самара» сообщили в региональном правительстве.

Сейчас строят транспортную развязку в районе Кряжского и Новокуйбышевского шоссе, а также улиц Уральской и Утевской и путепровод через железнодорожные пути. До конца года планируется помимо моста построить дорогу от путепровода через железнодорожные пути до развязки в районе Кряжского и Новокуйбышевского шоссе. Также обустроят территорию вдоль дороги, сделают тротуары.

Завершить строительство развязки на пересечении Кряжского и Новокуйбышевского шоссе планируется в октябре 2022 года.

Ранее сообщалось, что Самарский мост введут в эксплуатацию после одобрения откорректированного проекта Главгосэкспертизой.