Скорость движения на Самарском мосту повышать не планируют Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Скорость движения на Самарском (Фрунзенском) мосту повышать не планируют. Об этом «КП-Самара» сообщили в региональном правительстве.

Сейчас там действует такое же ограничение, как и в пределах города – 60 км/ч. При этом, остается нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч, который действует по всей стране. Этот порог ранее появился из-за погрешности работы камер фиксации нарушений.

На мосту сейчас действуют именно такие ограничения, при этом, планов по повышению скоростного режима на настоящий момент нет. «Повышение скоростного режима не предусматривается», - ответили в правительстве.

Движение по Самарскому мосту в тестовом режиме было открыто 31 декабря 2019 года. Мост связывает исторический центр Самары с новым микрорайоном «Волгарь». Ранее сообщалось, что объект введут в эксплуатацию после одобрения откорректированного проекта Главгосэкспертизой.