10 февраля в Самаре ограничат движение по улице Пионерской

В этот день проводят День памяти в честь погибших сотрудников на пожаре в здании Самарского ГУВД в 1999 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 10 февраля 2021 года, в Самаре на улице Пионерской временно ограничат движение транспорта на участке от улицы Куйбышева до Степана Разина. Об этом сообщили в городской администрации.

- В связи с проведением Дня памяти сотрудников Главного Управления МВД России по Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей, будет временно ограничено движение транспорта в период с 06:00 до 14:00 10 февраля 2021 года по улице Пионерской на участке от улицы Куйбышева до улицы Степана Разина, - сказано в сообщении администрации Самары.

Временная схема ограничения движения Фото: администрация Самары

Городские власти отметили, что ограничение будет введено на движение транспортных средств, кроме городского общественного транспорта, спецмашин полиции и скорой помощи, пожарных автомобилей и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самаре.

Кроме того, накануне, с 20:00 9 февраля до 06:00 10 февраля, будут ограничены остановка и стоянка автомобилей на этом участке.