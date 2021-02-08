Реконструкция дома культуры на площади Кирова в Самаре завершится в 2022 году

Общая площадь здания - 9809,4 кв.м Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Осенью прошлого года началась реставрация Дворца творчества имени Литвинова на площади Кирова. Объект является памятником истории, поэтому чиновники поставили задачу сохранить внутренний декор и элементы отделки одного из крупнейших дворцов культуры в Самаре.

- На сегодняшний день выполнено 60% работ по ремонту стропильной системы кровли и 45% реставрации с устройством нового покрытия кровли. Также, на 38% выполнены работы по реставрации цоколя здания, - рассказали в городской администрации.

Кроме того, строители начали работы по ремонту помещений и лестниц на 3 и 4 этажах. В настоящее время ведутся подготовительные работы по ремонту инженерных систем. В городской администрации сообщили, что работы должны завершиться уже в 2022 году.

После реконструкции в ДК имени Литвинова появятся 3 больших зала с отдельными раздевалками, гримерными и буфетами. Таким образом в здании Дворца творчества появятся концертный на 800 мест, театральный на 300 мест и конференц-зал на 270 мест.

- Кроме того, в здании предусмотрены новые танцевальные и вокальные классы, помещения для декоративно-прикладного искусства, студия звукозаписи, зал единоборств, большой спортивный зал для командных видов спорта, мобильная библиотека, - рассказали в администрации Самары.

Здание ДК на площади Кирова было построено в 1961 году и является памятником истории и культуры регионального значения. Именно поэтому все элементы декора и отделки находятся под охраной.

- Исторические мозаичные панно, расположенные на разных этажах здания будут отреставрированы и воссозданы художниками в первоначальном виде. Кроме того, отдельное внимание при реставрации будет уделено люстрам и дверям. Для этого в Самару пребудут мастера из Москвы и Владимира, - отметили чиновники.