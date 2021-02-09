Синоптики рассказали, когда в Самарской области ослабеют морозы

Морозы в Самаре спадут к концу недели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в ближайшие сутки ожидается до -21 градуса мороза, говорится в сообщении Приволжского УГМС.

В ночь на среду температура воздуха местами по области понизится до -23 градусов. В ближайшие дни в регионе ожидается холодная погода, температура воздуха будет в среднем на 9 градусов ниже климатической нормы.

По данным синоптиков, в Поволжье из западных районов европейской территории России начнут перемещаться фронтальные разделы воздушных масс, которые принесут в регион осадки. К концу рабочей недели температуры вернутся к многолетним значениям. Так, в четверг днем ожидается от -9 до -14 градусов.