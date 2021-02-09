«Садитесь на автобус и приезжайте»: губернатор Самарской области поручил главе Красноглинского района лично проверить как ходят автобусы

Местные жители утверждают, что уехать из Красноглинского района в центр города и обратно очень сложно из-за нехватки автобусов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Активисты ТОС «Красная Глинка» пожаловались губернатору Дмитрию Азарову, что на территории Красноглинского района сильно осложнено движение общественного транспорта.

- С отменой маршруток ситуация ухудшилась. Доехать до центральной части города особенно сложно, - рассказали активисты на встрече губернатора с территориальным общественным самоуправлением.

Дмитрий Азаров обсудил этот вопрос с главой Красноглинского района Вячеславом Коноваловым. Глава муниципалитета уверил, что количество автобусов на маршруте соответствует нормативу, а задержки в интервалах являются следствием пробок.

- Вячеслав Сергеевич, предлагаю вам лично проверить, соответствуют ли ваши слова действительности. Садитесь на автобус, жду вас в здании правительства. Проверим, сколько времени это займёт, - поручил Дмитрий Азаров.

После этого глава Красноглинского района незамедлительно отправился на остановку общественного транспорта.