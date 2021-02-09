Губернатор поручил МинЖКХ найти оптимальное решение по начислениям платы за вывоз мусора в некоторых населенных пунктах Самарской области

Местные жители попросили рассчитывать стоимость за вывоз ТКО по квадратным метрам без учета надворных построек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с территориальными органами самоуправления муниципалитетов Самарской области. На встрече активисты из поселка Рубежное Куйбышевского района задали губернатору волнующий вопрос по начислению стоимости за вывоз мусора из жилого сектора. Населенный пункт находится на стыке района города и Волжского района. В настоящее время в городской части применяется тариф начислений за квадратные метры, а в районе — за количество проживающих.

- Просим рассмотреть возможность установления универсального тарифа для таких ситуаций. Предлагаем рассмотреть возможность начисления тарифа с учетом исключения из квадратных метров хозяйственных построек индивидуальных домов , - попросили представители ТОС «Рубежное».

Жители города Кинель также присоединились к этому предложению.

Дмитрий Азаров поручил министерству ЖКХ провести разъяснительную работу с населением и главами муниципалитетов и обсудить возможные варианты.

- У нас несколько таких территорий в области, где сразу два подхода действует: городской и районный. Прошу МинЖКХ найти вместе с жителями и ТОС таких населенных пунктов оптимальное решение по начислению платы. Разъяснить жителям вопрос начисления в районах и городских округах, согласно приказа о начислениях, - поручил Дмитрий Азаров.

Губернатор дал на выполнение поручения срок в две недели.