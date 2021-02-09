«Отдайте меня на органы»: в Тольятти школьница хотела покончить с собой, но не смогла

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник 8 февраля в Комсомольском районе Тольятти произошло ЧП. Там серьезные травмы получила 12-летняя местная жительница. Очевидцы обнаружили ее возле жилого дома и тут же вызвали скорую.

- По предварительной версии, она пыталась покончить с собой. На это указывает записка, которую обнаружили правоохранители в ее личных вещах, - сообщил корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

В послании девочка просит никого не винить в своей смерти. Так же она указывает: «если будет возможность, отдайте меня на органы, чтобы была польза».

К счастью, несовершеннолетняя выжила. Сейчас с ней работают врачи. По факту случившегося сейчас проводится проверка.