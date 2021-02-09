В Самаре масленичные гуляния пройдут на площади Куйбышева с 8 по 14 марта

Масленица - один из самых любимых в народе праздников Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На совещании в администрации города Самара обсудили организацию мероприятия «Проводы русской зимы — Масленица». В 2021 году масленичная неделя пройдет с 8 по 14 марта.

Участники совещания обсудили вопрос организации пространства на площади Куйбышева с учетом мер эпидемиологической безопасности.

- Традиционно на площади Куйбышева будут созданы локации для семейного отдыха и прогулок. При этом особое внимание будет уделяться безопасности и соблюдению всех требований Роспотребнадзора, - отметили в администрации Самары.