В Самаре на пересечении Алма-Атинской и Стара-Загоры опять собираются строить многоэтажки

У застройщиков большие планы на участок рядом с лесопарком Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самаре на пересечении улиц Стара-Загоры и Алма-Атинской снова хотят строить многоэтажки. Самарская мэрия опубликовала извещение о проведении публичных слушаний, которые должны предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земли.

Согласно опубликованному документу, речь идет о земельном участке площадью в 4,6 га, граничащим с лесопарком им. 60-летия Советской власти, расположенном непосредственно на углу улиц Стара-Загора и Алма-Атинская.

В настоящее время здесь располагается восемь земельных участков разной площади, относящихся к землям населенных пунктов. На некоторых из них действует ограничение по высотности в четыре этажа. Часть участков относится к территории массива «Ясная Поляна» садово-дачного кооператива «Авиатор».

Согласно опубликованному постановлению, некий застройщик собирается построить здесь высотные дома с одним парковочным местом на две квартиры. При этом какая именно строительная компания выступила инициатором проекта, в опубликованных документах не указывается. Однако известно, что еще осенью 2019 года разрешение городских властей на подготовку документации по планировке территории в этом районе получило ОАО "Талисман". Правда, тогда речь шла о земельном участке в 10,29 га. Компания собиралась построить здесь 8,4 тысяч квадратных метров жилья

Публичные слушания пройдут с 9 февраля по 6 марта, а 1 марта состоится собрание участников.