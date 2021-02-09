В Самарской области проверили несколько сотен школ после сообщений об их массовом минировании

К обследованию школ привлекали кинологов с собаками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Моя дочь учится в 4 классе, вчера в соцсетях ей пришло видео, в котором говорится о том, что 8 февраля по всей России взорвутся 20 тысяч школ, - подобные сообщения полицейские получили по всей стране. Самарская область не стала исключением.

Само видео и его изготовителя пока найти не удалось. Однако сообщение о возможном теракте силовики отработали, как положено.

По всему региону они обследовали учебные заведения сверху до низу, привлекали к работе служебных собак, однако никаких следов взрывчатки обнаружить не удалось.

- Проверили более 800 объектов по всей области, учебному процессу старались не мешать, эвакуацию не проводили, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. – К работе привлекли более тысячи полицейских. К счастью, сигнал оказался ложным.

В некоторых школах занятия все-таки отменили, родители делились в соцсетях недоумением по поводу неожиданного "выходного":

- У нас что ни день, то приключения! Пришли в школу, нас развернули обратно. Полиция, кинологи, что-то случило, - пишет Екатерина З.

Сейчас стражи порядку ведут проверку, к кому предъявлять претензии по поводу массового переполоха, пока не ясно.