Две школьницы погибли в Самаре, упав с 16 этажа

Следователи выясняют обстоятельства, при которых погибли две школьницы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Две девочки погибли в Самаре, упав с 16 этажа во вторник, 9 февраля. Об этом "КП-Самара" сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

По имеющимся данным, две 12-летние школьницы упали с 16-го этажа высотного здания на улице Киевской. От полученных повреждений они скончались.

В настоящее время выясняются подробности произошедшего, устанавливаются причины случившегося. По некоторым версиям, могли остаться записки, которые девочки оставили перед происшествием.

Ранее сообщалось, что в Тольятти 12-летняя девочка получила серьезные травмы, пытаясь покончить с собой. В ее личных вещах нашли записку, в которой она просила отдать ее тело на органы, "чтобы была польза".