В Самаре из-за схода наледи с крыши пострадали три человека, в том числе ребенок

Двое взрослых и подросток пострадали во время схода снега и льда с крыши Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Территориальными следственными отделами Самары было возбуждено три уголовных дела по факту травмирования трех человек, в том числе несовершеннолетнего, в результате схода снега и наледи с крыш зданий. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, в период с 28 января по 4 февраля в Самаре зарегистрировано три несчастных случая, при которых пострадали 48-летняя женщина, 35-летний мужчина и 15-летняя девочка. Пострадавших госпитализировали в больницу.

- В результате ненадлежащего оказания услуг по очистке кровли от снега и наледи с крыш домов, расположенных по улицам Авроры и Гагарина, а также по проспекту Юных Пионеров в Советском и Промышленном районах города Самары, произошло падение наледи, в результате которых пострадали люди, - рассказали в пресс-службе СКР по Самарской области.

В настоящее время расследование уголовных дел продолжается. Правоохранительные органы проводят следственные действия, направленные на установление подозреваемых и всех обстоятельств происшествия.