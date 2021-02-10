Поставщик сорвал поставку медицинских изделий для реанимации новорожденных в Самарской областной детской больнице

Первая детская больница в Самаре пожаловалась на недобросовестного поставщика Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская областная детская клиническая больница имени Н. Н. Ивановой обратилась в управление Федеральной антимонопольной службы, чтобы включить ООО «Сириус» в реестр недобросовестных поставщиков. Как сообщили в ведомстве, поставщик нарушил сроки исполнения контракта и не поставил необходимое медицинское оборудование для реанимации новорожденных в больницу.

- Комиссия установила, что контракт был подписан 10 января 2021 года. Поставка оборудования по условиям договора должна была производиться в течении пяти дней, однако компания ООО «Сириус» нарушила свои обязательства, - сообщили в пресс-службе Самарского УФАС.

Заказчик, в лице первой детской больницы в Самаре, попросил УФАС включить недобросовестного поставщика в реестр. После проведения проверки выяснилось, что ООО «Сириус» уже состоит в списке недобросовестных поставщиков с 112 нарушениями законодательства в контрактной системе. Комиссия УФАС внесла информацию от больницы, чем пополнила список нарушений компании.