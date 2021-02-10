В одном из домов Самары в подвале загорелся мусор, эвакуировали 11 человек

Пожар произошел в пятиэтажке на Безымянке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Около полудня, 9 февраля, в многоквартирном жилом доме на улице Штамповщиков, 1 в Самаре в подвальном помещении произошел пожар. Прибывшие к месту происшествия пожарные эвакуировали из задымленного здания 11 жильцов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

- В 11:40 поступило сообщение о возгорании в подвале многоквартирного дома. Пожарные подразделения в составе 28 человек и 8 единиц спецтехники привлекались по повышенному рангу сложности «1 БИС», - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Как выяснилось, причиной пожара стал мусор в подвальном помещении. Пожар был ликвидирован через 40 минут после вызова. Как сообщили пожарные, погибших и пострадавших в результате ЧП нет.