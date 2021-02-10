Самарские таможенники изъяли порядка 18 тыс. тонн санкционных продуктов

Самарские таможенники изъяли санкционную продукцию из США и европейских стран

Самарские таможенники в 2020-м году изъяли порядка 18 600 кг санкционных продуктов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Самарской таможни.

На торговых точках в Самарской и Оренбургской областях, а также на границе с Республикой Казахстан были изъяты, в том числе, яблоки и груши из Польши, сыры из Украины и стран Евросоюза, куриные бедра из США.

Ранее сообщалось, что таможенники в 2020 году изъяли 337 680 пачек контрафактных сигарет. Всего за год возбудили около 3 тыс. административных дел.