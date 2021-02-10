В Самарской области предлагают запретить движение лодок по реке Татьянка

В Самарской области на реке Татьянка просят сделать обустроенные пляжи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области предлагают запретить движение маломерных судов по реке Татьянка. Соответствующий проект постановления размещен на сайте самарской губернской думы.

Неподалеку от реки располагается город Новокуйбышевск, поселок Сухая Самарка, а также новые быстрорастущие микрорайоны Южный город и Волгарь.

Как указано в документе, на берегу реки находятся места массового отдыха граждан, на которых проводят свободное время жители поселка Сухая Самарка и новых микрорайонов Южный город и Волгарь. При этом, жители неоднократно просили сделать на реке официальный пляж со спасателями и ограничить движение маломерных судов. Поскольку река узкая и извилистая, авторы проекта постановления считают, что на стоянке судов невозможно обеспечить достаточный уровень безопасности, увеличивается опасность столкновения лодок.

Авторы проекта также пишут, что у устья реки проводятся соревнования разных уровней по гребному спорту, а на территории, прилегающей к реке, располагается Школа высшего спортивного мастерства.

Отмечается, что дополнительных затрат из областного бюджета для внесения изменений не потребуется.

Сейчас проводятся публичные консультации проекта, которые продолжатся до 23 марта.