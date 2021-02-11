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В Самаре при столкновении двух автобусов на Московском шоссе пострадал пассажир

ДТП произошло на пересечении улицы Киевская и Московского шоссе
Наталья АРТЯКОВА
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Очевидцы уверяют, что автобусы мог "подрезать" легковой автомобиль

Очевидцы уверяют, что автобусы мог "подрезать" легковой автомобиль

Фото: Дмитрий Дмитриев

10 февраля, в Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Киевская произошло ДТП с участием общественного транспорта. По словам очевидцев, столкновение двух автобусов №34 и №41 произошло прямо на остановке, есть пострадавший.

- Пострадал один человек, с подозрением на сотрясение мозга он был направлен в больницу на обследование, - сообщили в департаменте транспорта Самары.

Как сообщили в дептрансе, столкновение двух автобусов в Самаре произошло по причине неудовлетворительного состояния дороги.

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