В Самаре при столкновении двух автобусов на Московском шоссе пострадал пассажир

Очевидцы уверяют, что автобусы мог "подрезать" легковой автомобиль Фото: Дмитрий Дмитриев

10 февраля, в Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Киевская произошло ДТП с участием общественного транспорта. По словам очевидцев, столкновение двух автобусов №34 и №41 произошло прямо на остановке, есть пострадавший.

- Пострадал один человек, с подозрением на сотрясение мозга он был направлен в больницу на обследование, - сообщили в департаменте транспорта Самары.

Как сообщили в дептрансе, столкновение двух автобусов в Самаре произошло по причине неудовлетворительного состояния дороги.