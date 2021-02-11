В Самаре женщина на иномарке сбила молодого парня, когда тот выходил из трамвая

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

10 февраля, в Самаре, на улице Красноармейская 36-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota сбила молодого парня 1996 года рождения. По данным ГУ МВД по Самарской области ДТП произошло в 14:40 напротив дома №63А по улице Красноармейская.

- Водитель не предоставила преимущества в движении пешеходу, который выходил из трамвая на остановке. В результате чего молодой человек пострадал, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

Пострадавшему было назначено амбулаторное лечение. По данным полицейских, женщина за рулем в момент ДТП была в трезвом состоянии. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, в результате которой будет принято процессуальное решение.