Лекционная, коворкинг и уютная рекреация: в СамГУПС открыли бренд-зону ОАО «РЖД»

Фото пресс-службы СамГУПС

Генеральный директор - председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, заместитель министра транспорта России Владимир Токарев, врио руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта Александр Иванов стали участниками торжественного открытия новой бренд-зоны ОАО «РЖД» в Самарском государственном университете путей сообщения. В этот день на связи в режиме видеоконференции с руководством компании РЖД были все университетские комплексы железнодорожного транспорта страны. Встречу приурочили ко Дню российской науки. Главной темой разговора стали итоги реализации в 2020 году программы взаимодействия холдинга РЖД с университетскими комплексами железнодорожного транспорта и презентация брендированных аудиторий и новых тренажёрных классов в подведомственных вузах.

От СамГУПС в совещании участвовали и.о. ректора университета Максим Гаранин, начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, преподаватели и студенты.

Программа взаимодействия ОАО «РЖД» с профильными вузами была утверждена в январе прошлого года и рассчитана до 2025 года. Благодаря данной программе в минувшем году во всех железнодорожных университетах были созданы брендированные пространства для обучения студентов в новом формате. Сегодня в отраслевых вузах по заказу компании обучается свыше 30 тыс. человек.

В СамГУПС специализированная бренд-зона РЖД - это современная лекционная аудитория, комфортный коворкинг и уютная рекреация для свободного времени студентов. Благодаря современному мультимедийному оборудованию, преподаватели могут эффективнее выстроить учебный процесс, а студенты почувствовать, что значит быть частью команды РЖД, понять какие стратегические проекты им предстоит реализовать и какие возможности они получают уже на этапе обучения.

В новом учебном семестре в бренд-зоне РЖД расположатся студенческое научное общество (СНО) СамГУПС, Центр развития карьеры и целевого обучения, другие научные подразделения вуза. На этой неделе, как рассказал и.о. ректора СамГУПС Максим Гаранин, на площадке бренд-зоны состоится выездное заседание комитетов Самарской губернской думы по транспорту, автомобильным дорогам, информационных технологиям и связи, комитета по образованию и науке и комитета по местному самоуправлению совместно с представителями научного сообщества и представителями исполнительной власти.

- Компания заинтересована в качественном обучении будущих специалистов и вносит свой вклад в улучшение образовательного процесса. Отраслевые вузы были и будут надёжной опорой ОАО «РЖД», - отметил Олег Белозеров.

На 2021 год в части реализации программы взаимодействия ОАО «РЖД» с профильными вузами запланирована совместная разработка новых образовательных программ по строительным и IT-направлениям, проведение оценки профессиональных компетенций преподавателей, а также создание брендированных пространств РЖД в отраслевых колледжах и техникумах.