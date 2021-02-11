Самарские автомобилисты приурочили флешмоб к 60-летию первого полета в космос

В Самаре выстроили ракету из 40 автомобилей. Такой флешмоб провели на парковке ТК «Амбар» в ночь с 8 на 9 февраля самарские автомобилисты, участники чемпионата Поволжья по дрифту DRIFT THAT. Видео флешмоба выложили в соцсетях организаторов и торгового комплекса.

Весь флешмоб занял около часа. Сначала водители выстроились на своих машинах в фигуру ракеьты, затем все включили фары, чтобы ракету было хорошо заметно с высоты. По словам организаторов, таким образом они хотели в год 60-летия со дня первого полета в космос напомнить землякам о том, что Самара – космическая столица. Парковка торгового комплекса была выбрана местом проведения флешмоба, так как именно здесь ежегодно проходят соревнования по дрифту DRIFT THAT.

- Своим флешмобом мы хотели сказать, что молодое поколение помнит о подвиге Юрия Гагарина, - рассказал организатор чемпионата Поволжья по дрифту DRIFT THAT, руководитель комитета по дрифтингу АФСО, судья второй категории Василий Шульц. – Мы заранее продумали как, в какой последовательности должны выстраиваться машины. С помощью квадрокоптера смотрели и проверяли расстановку, и дополнили саму фигуру системой зажигания – десятки людей с фонариками показали старт ракеты.