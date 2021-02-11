В аэропорту Курумоч задержали парня, который пытался ввезти запрещенные таблетки

У парня. летевшего из Таджикистана, изъяли запрещенные вещества. Фото - Самарская таможня

В самарском аэропорту Курумоч задержали молодого парня, который пытался ввезти в страну запрещенные наркотические вещества. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Самарской таможни.

Парень, являющийся гражданином России, прибыл в Самару рейсом из Душанбе, Таджикистан. Во время досмотра в багаже молодого человека таможенники нашли несколько упаковок с таблетками, которые отправили на экспертизу. Как показало исследование, он вез 7,3 грамма сильнодействующих веществ - прегабалин и метандростенолон.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей.