Коронавирус в Самарской области: подробные данные на 11 февраля

В Самарской области ежедневно больше 300 заболевших и 10 смертей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

11 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 301 новый случай заболевания коронавирусом. Самара и Тольятти по количеству заболевших в сутки уже некоторое время идут наравне.

По данным оперативного штаба, большинство заболевших обнаружено в Тольятти, там за сутки коронавирусом заразились сразу 93 человека. В Самаре чуть меньше, 87 инфицированных. В Сызрани и Кинель-Черкасском районе по 12 новых зараженных, в Красноярском районе – 10 человек, а в Чапаевске коронавирусом заболели 9 местных жителей.

Из числа заболевших, 261 человек были обследованы с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, а у 40 человек не было никаких клинических проявлений болезни.

Всего в регионе с начала пандемии коронавирусом заболели 43 613 жителей.

Что касается печальной статистики, то уже три дня подряд в Самарской области от коронавируса умирают по 10 человек. За минувшие сутки скончались две женщины 46 и 49 лет, которые страдали заболеваниями эндокринной системы, мужчина 73 лет, у которого были заболевания сердца и онкология, 68-летняя денщина с заболеваниями сердца и желудка, 70-летний мужчина, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, а также две 77- летние женщины и мужчина 61 года, у которых при жизни были заболевания сердца. Всего в Самарской области с начала пандемии скончались 873 человека, у которых был подтвержден коронавирус.