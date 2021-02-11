Станцию метро "Гагаринская" в Самаре отремонтируют до конца марта

Станцию приводят в порядок в преддверии празднования 60-летия первого полета человека в космос

В Самаре до конца марта отремонтируют станцию метро "Гагаринская". Об этом говорится в сообщении городской администрации.

Станцию приводят в порядок в преддверии празднования 60-летия первого полета человека в космос. Рабочие отполировали металлические конструкции в виде ракетных сопел, чистят стеклянные люстры в виде планет, мраморные поверхности колонн. Кроме того, начали восстанавливать облицовку панно.

Панно выложено специальной керамической плиткой, покрытой глазурью. Эксклюзивную партию такого материала создавали именно для "Гагаринской". Поскольку современные материалы не подходят, сейчас ищут альтернативные решения.

Станция была открыта в 1993-м году. Авторами проекта станции являются архитекторы Юрий Мусатов и Алексей Панин. На стенах доминирующим цветом выбран темно-синий, который ассоциируется с космическими глубинами и вечерним небом на Земле. Колонны схожи с обликом ракет, выступающие светильники представлены в виде планет.

На месте работают 25 специалистов в ночное время, когда на станции нет пассажиров и не ходят поезда, а напряжение с контактного рельса снято. Работы планируют завершить до 31 марта.