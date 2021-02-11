В Рощинском начал работу мобильный пункт для вакцинации от коронавируса

В Рощинском начал работу мобильный комплекс для вакцинации от коронавируса

В поселке Рощинский в Самарской области открыли мобильный пункт для вакцинации от коронавируса. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

Мобильный комплекс будет работать для гражданского населения поселка, а военнослужащие смогут прививаться в военном госпитале.

Около поселка расположены воинские части и военный полигон. Там же базируется миротворческая бригада, военнослужащие которой направлялись в Нагорный Карабах.

Вакцинация проводится бесплатно по предварительной записи. Комплекс будет выезжать в поселок при поступлении вакцины. Отмечается, что из тех жителей области, которые уже привиты, побочные явления в виде повышения температуры или ломоты в теле проявляются у небольшого количества граждан.

За прошедшие сутки в Самарской области зарегистрировали 301 нового заразившегося.