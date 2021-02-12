Хоккеистам ЦСК ВВС опять не платят зарплату

Хоккеисты ЦСК ВВС снова играют без зарплаты

Хоккеистам самарской команды ЦСК ВВС опять не платят зарплату. Об этом рассказал главный тренер клуба Павел Десятков во время пресс-конференции после домашнего матча с воронежским "Бураном", который прошел 11 февраля.

Несмотря на то, что команда победила со счетом 3:2, Десятков рассказал журналистам, что с трудом находит мотивацию для игроков из-за финансовых проблем. "Мы столкнулись с финансовыми трудностями в начале сезона, они продолжались до ноября. Сейчас ситуация, к сожалению, повторяется. Но мы с ребятами договорились, что доиграем чемпионат по честному, выкладываясь в каждой игре", - сказал тренер.

Доиграть самарцам в сезоне осталось всего два матча. ЦСК ВВС, проводит в Высшей лиге уже четвертый сезон и пока не разу не смог сыграть в плей-офф. Не получилось это и теперь - за два матча до конца регулярного сезона команда занимает лишь 21-е место в турнирной таблице.