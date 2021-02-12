В Самаре ищут подрядчика для выполнения проектных работ на улице Шмидта

Улицу Шмидта в Самаре хотят благоустроить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре ищут подрядчика, который выполнит проектные работы по реконструкции улицы Шмидта. Соответствующая документация размещена на сайте Госзакупок.

Улицу хотят привести в порядок от Ново-Садовой до Октябрьского спуска. На данном этапе планируется разработать проектную документацию. В проекте нужно предусмотреть, в том числе, устройство дорожных знаков, разметку, обустройство съездов, освещение, озеленение территории, проработать вопрос отвода сточных вод, места для парковки автомобилей, обустройство мест для пешеходных переходов.

Заявки на торги принимают до 9 марта текущего года. На проектные работы потратят 6 млн рублей.