В Самаре женщина добровольно отдала полицейским сверток с героином

В Самаре полицейские задержали женщину, у которой нашли героин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, у которой нашли героин. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники дорожно-патрульной службы в Самаре для остановили иномарку, в которой пассажиром ехала женщина. Она была не пристегнута ремнем безопасности, за что в отношении нее составили административный протокол.

Как отмечают в полиции, женщина при составлении протокола заметно нервничала, и полицейские поинтересовались, имеются ли у нее запрещенные вещества. В ответ на это женщина достала из кармана куртки сверток фольги и отдала его. Как выявила экспертиза, в свертки было 2 грамма героина. Самарчанка рассказала, что наркотик продавать не собиралась, а хранила его для собственного потребления.

Женщина ранее уже была судима за кражу, грабеж и незаконное хранение наркотиков. Сейчас, если вина будет доказана, ей грозит до трех лет лишения свободы.