В Самаре проверят на безопасность здание, которое может принадлежать сыну экс-депутата Халиуллова

Суд постановил проверить на безопасность здание, которое может принадлежать сыну экс-депутата Халиуллова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре проверят на безопасность двухэтажное здание на 9-й Просеке, которое может принадлежать сыну бывшего районного депутата Минахмета Халиуллова. Решение о проверке приняли в арбитражном суде Самарской области.

Департамент градостроительства подал иск к компании «Стройлекс», в котором требует снести самовольную постройку – двухэтажное здание площадью застройки 566,49 кв. метров. Руководителем организации является Рамиль Минахметович Халиуллов. Как предполагают в местных СМИ, он является сыном бывшего районного депутата Минахмета Халиуллова, который ранее был приговорен к лишению свободы на четыре года условно и штрафу в 11,9 млн рублей, он был признан виновным в коммерческом подкупе в особо крупном размере.

В департаменте считают, что здание является самостроем, требуют снести его и освободить участок.

Суд принял решение провести экспертизу с целью определить, на каком участке находится здание и является ли оно безопасным. Экспертам предстоит решить, создает ли здание угрозу безопасности для жителей, соответствует ли построенный объект установленным нормам, расположено ли здание в границах земельного участка, принадлежащего «Стройлексу».

Экспертиза должна быть закончена до 30 марта текущего года.